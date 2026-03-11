Skifahrer am Kaunertaler Gletscher reglos gefunden: Polizei sucht nach ZeugInnen

Ischgl – Nach ZeugInnen eines Skiunfalls am Kaunertaler Gletscher sucht aktuell die Polizei. Unklar ist nämlich, wie es dazu kam. Ein schwer verletzter Mann musste nach dem Unfall in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Kurz vor 14 Uhr war ein anderer Wintersportler, ein 21-jähriger Lette, auf der blauen Piste Nummer 15 unterwegs. Etwas unterhalb des Fernerlifts sah er den verletzten Mann reglos und nicht ansprechbar auf der Piste liegen. Seine Skiausrüstung war in einem größeren Radius verstreut, berichtet die Polizei. Der 21-Jährige alarmierte sofort die Rettung.