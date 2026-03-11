„Viele tragische Geschichten“: Daniel Radcliffe sorgt sich um Kinderstars

„Harry Potter“-Darsteller Daniel Radcliffe hält Therapie für Kinderstars für eine „super Idee“. Er selbst war bei den Dreharbeiten für den ersten Teil der magischen Filmreihe erst elf Jahre alt.

Der inzwischen 36 Jahre alte Brite hat sich für eine bessere psychologische Unterstützung von Stars im Kindesalter ausgesprochen. „Ja, ich finde, das ist eine super Idee“, sagte der Schauspieler in dem Format One Nightstand des Online-Magazins Bustle zu der Frage, ob Kindern, die am Set arbeiten, eine Therapie angeboten werden sollte. Radcliffe wurde mit seiner Rolle als Harry Potter in jungen Jahren in kürzester Zeit weltberühmt.

Potter-Star hatte Glück

Ob man sich als Kinderschauspieler mit Ruhm und Erfolg gut entwickle, sei eine „Glückssache“, sagte Radcliffe. „Ich hatte so viel Glück mit meinen Eltern, aber auch mit so vielen Menschen am Set, die sich um mich gekümmert haben, und es war so wichtig, zur richtigen Zeit von den richtigen Menschen umgeben zu sein.“