Gemeinde war fast pleite
Matreier Alt-Bürgermeister kündigt Beschwerde an: „Behauptungen sind kreditschädigend“
Die Marktgemeinde war Ende 2022 faktisch konkursreif und kämpft sich jetzt finanziell zurück.
Der Finanzkontrollausschuss des Landtags wird sich Donnerstag mit Matrei in Osttirol befassen. Die Marktgemeinde schlitterte mit Schulden von 36,5 Mio. Euro fast in die Pleite. Der Bundesrechnungshof kritisiert jahrelange finanzielle Verschleierung. Ex-Bürgermeister Andreas Köll (VP) fährt jetzt schwere Geschütze gegen den Rechnungshof auf.