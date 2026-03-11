AUA kappt den Mittagsflug nach Innsbruck und braucht externe Partner-Airlines

Die Sorge um die Strecke Innsbruck-Wien kocht wieder hoch. Mit dem Ende des Winterflugplans streicht die AUA wieder die Mittags-Rotation zwischen Tirol und der Bundeshauptstadt. Außerdem mehren sich Hinweise, dass die Strecke künftig mit externen Partner-Airlines bedienen könnte – eventuell auch mit der virtuellen Fluggesellschaft, die das Land Tirol plant.