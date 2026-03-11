Großer Andrang erwartet: Wo man rund um die Tiroler Frühjahrsmesse parken kann

Von Donnerstag bis Sonntag findet in Innsbruck die Tiroler Frühjahrsmesse statt. Die Parkplätze am und rund ums Messegelände sind wie immer begrenzt, weswegen eine Anreise ohne Auto empfohlen wird. Wie man – mit oder ohne Pkw – stressfrei in die Stadt kommt, lesen Sie hier.

Innsbruck – Mit der Tiroler Frühjahrsmesse geht wieder ein echtes Veranstaltungshighlight in Innsbruck über die Bühne. Unter dem Motto „Erlebnis für die ganze Familie“ kann man von Donnerstag bis Sonntag (jeweils von 10 bis 18 Uhr) schlendern, sich informieren oder kulinarische Köstlichkeiten genießen. Heuer gibt’s dank Tiroler Autosalon auch ein vielfältiges Angebot rund um Mobilität. Zudem warten zahlreiche Stände zu den Themen E-Sports und Gaming, Garten und Grillen, Gesundheit und Wohlbefinden, Haushalt und Messeshopping, Freizeit und Reisen und mehr.

Gerade das Thema Mobilität dürfte auch abseits der Messe wieder für Gesprächsstoff sorgen: Parkplätze am und ums Messegelände sind Mangelware, weswegen ein Verkehrschaos eigentlich vorprogrammiert ist. Um das zu verhindern, sollte man am besten ganz ohne Auto anreisen bzw. das Auto außerhalb der Stadt stehenlassen und in den Shuttle-Bus umsteigen. Wer nicht auf seinen fahrbaren Untersatz verzichten will oder kann, sollte von vornherein auf Parkmöglichkeiten in umliegenden Tiefgaragen zurückgreifen.

⬇️ Die Möglichkeiten im Überblick ⬇️

Anreise ohne Auto

🚌 Messe-Shuttle-Bus (kostenlos): Ein Gratis-Messe-Shuttle-Bus fährt täglich zwischen 9.15 und 17.37 Uhr von der Haltestelle beim Freigelände Olympiaworld im 30-Minuten-Takt zum Messegelände (Ing.-Etzel-Straße) und retour. Die Parkgebühren am Freigelände Olympiaworld betragen pauschal 5 Euro pro Tag. Der Parkplatzbereich für die Messebesucher ist deutlich gekennzeichnet. Die Parktickets sind vor Ort bei den parkplatzbetreuenden Wachdienst-Mitarbeitern erhältlich.

🚋 Öffentliche Verkehrsmittel:

Zug: Die ÖBB-Haltestelle „Messe Innsbruck“ befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Messegelände.

Die ÖBB-Haltestelle „Messe Innsbruck“ befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Messegelände. Straßenbahn: Die Linie 1 hält vor den Eingängen in der Ing.-Etzel-Straße, Haltestelle Messe/Zeughaus.

Die Linie 1 hält vor den Eingängen in der Ing.-Etzel-Straße, Haltestelle Messe/Zeughaus. Bus: In der Kochstraße, in unmittelbarer Nähe der Messe Innsbruck, befinden sich Haltestellen der Buslinien 4, A und R.

Kostenlose An- und Abreise mit Messeticket Mit dem Erwerb eines Messetickets oder dem Erhalt eines Eintrittskartengutscheines durch die Congress Messe Innsbruck für die Tiroler Frühjahrsmesse ist die öffentliche An- und/oder Abreise aus ganz Tirol mit VVT/IVB kostenlos möglich. Als Fahrschein wird das Messeticket oder der Eintrittskartengutschein der Congress Messe Innsbruck vorgezeigt (zu erwerben im Onlineshop oder an der Messekasse). Gilt für: alle Nahverkehrsmittel im Linien- und Schienennetz des VVT (S-Bahn, REX-Züge, regionale Buslinien) – ausgenommen Railjet

alle Verkehrsmittel im Liniennetz inkl. Kernzone der IVB (Busse im Stadtverkehr Innsbruck, Straßenbahnlinien) Gilt nicht für: ÖBB-Fernverkehr (Railjet, Nightjet, Eurocity, Intercity, ICE)

WESTbahn-Linien Rabatt- oder Gutscheinaktionen von Drittleistern fallen grundsätzlich nicht unter die Öffi-Kooperation zwischen der Congress Messe Innsbruck und dem VVT/den IVB. Wird ein kostenfreies oder ermäßigtes Messeticket durch Vorzeigen einer Aktionskarte, z. B. TT-Clubkarte oder Krone-Bonuscard, an der Messekasse erworben, ist mit diesem Ticket eine kostenfreie Heimfahrt möglich. Diese Tickets sind mit dem VVT/IVB-Emblem gekennzeichnet.

Anreise mit Auto

Tiefgaragen in Messenähe (öffentlich und kostenpflichtig): Parken kann man in der Citygarage (Sowi), der Parkgarage Kaiserjägerstraße sowie in der ÖGK-Garage am Klara-Pölt-Weg. Wenn man mit einem größeren Auto oder Minivan anreist, sollte man aber unbedingt auf die Einfahrtshöhen achten. Bei der Sowi-Garage beträgt sie 1,9 m, bei der Garage in der Kaiserjägerstraße 2,05 m und bei der ÖGK-Garage 2,10 m. (TT.com)