Nach Anruf: Polizei fand in Sautener Wohnung Cannabis und mehrere Waffen

Sautens – Über seinen eigenen Anruf bei der Polizei stolperte am Mittwoch ein Mann in Sautens. Gegen 9.30 Uhr alarmierte der 41-Jährige die Beamten wegen eines möglichen Einbruchsdiebstahls. „Als die Polizisten eintrafen, konnte der Mann weder zum Tatort noch zur Tatzeit konkrete Angaben machen“, heißt es im Bericht.

Während der Befragung nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr. Darauf angesprochen bestätigte der Mann, Cannabis geraucht zu haben bzw. zu besitzen. In der Wohnung fanden die Beamten schließlich nicht nur 35 Gramm Cannabis, sondern auch mehrere Messer, Armbrüste und Luftdruckgewehre sowie eine Schreckschusswaffe – obwohl gegen den Mann ein Waffenverbot besteht. Der 41-Jährige wird angezeigt. (TT.com)