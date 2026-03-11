Sieg im Tiroler Basketball-Derby: Kufstein Towers sind die Nummer eins im Land

Als Favoriten setzte sich die Pirlo Kufstein Towers am Mittwoch gegen die Swarco Raiders durch und feierten ihren 15. Sieg in Serie in der zweiten Liga.

Innsbruck ‒ Im zweiten Anlauf sollte es nach dem wetterbedingten Stau-Chaos und der damit verbundenen Schiedsrichter-Verspätung am Mittwoch nun mit dem Tiroler Basketball-Derby klappen. Und der Sieger war der erwartete. Die Pirlo Kufstein Towers setzten sich im zweiten Saison-Duell mit 99:74 (42:37) klar gegen die Swarco Raiders Tirol durch. Dabei zogen die Gäste vor allem im dritten Viertel richtig davon.

Die Kufsteiner bauten ihre Bilanz auf 19 Siege aus 21 Partien in der zweiten Liga aus, der Erfolg in Innsbruck war der bereits der 15. in Folge. Für die Gastgeber bedeutete es indes die erste Niederlage nach vier Siegen hintereinander, damit ist für die Raiders auch die theoretische Chance auf Platz zwei in der West-Liga dahin. So geht es von Rang drei aus gegen das zweitbeste Team im Osten in die Play-offs. Die Towers stehen indes bereits als Liga-Sieger fest und sind auch österreichweit die Nummer eins.

Letzter Einsatz vor dem Play-off