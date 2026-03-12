Kommentar

Eiertanz im Basistunnel

Manfred Mitterwachauer

Der Termin für die Inbetriebnahme des BBT wackelt erneut, die Verlagerungspflicht bleibt ein Traum, das EuGH-Urteil ein Damoklesschwert: Tirols Verkehrspolitik, wie sie leibt und lebt.