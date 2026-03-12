77-Jähriger aus Imst am Telefon um Zehntausende Euro betrogen

Imst – Ein 77-jähriger Pensionist aus Imst ist am Mittwochnachmittag Opfer eines Telefonbetrugs geworden und hat dabei einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag verloren.

Wie die Polizei Donnerstagmorgen berichtet, wurde der Mann gegen 14.40 Uhr von einem vermeintlichen Bankangestellten angerufen. Dem Täter gelang es dabei, das Vertrauen des 77-Jährigen zu gewinnen und ihn während mehrerer Telefonate durch Täuschung zur Bekanntgabe mehrerer TAN-Codes zu verleiten.