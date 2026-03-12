Solo-Gewinn
Erster Sechsfachjackpot des Jahres geknackt: Glückspilz ist um 7,7 Millionen Euro reicher
Bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend bewies ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ein glückliches Händchen. Er oder sie ist nun um fast acht Millionen Euro reicher.
Der 20. Sechsfachjackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte wurde am Mittwochabend geknackt. Wie die Österreichischen Lotterien mitteilen, gab eine einzige Person auf der Online-Plattform win2day den millionenschweren korrekten Lottotipp ab. Gleich im ersten von drei Tipps auf dem Schein befanden sich die „sechs Richtigen“: 4, 14, 18, 25, 27 und 35.
Österreichs neuester Millionär oder Millionärin darf sich nun über exakt 7.712.071,80 Euro freuen. Genaueres über die Identität des Glückspilzes ist bis dato noch nicht bekannt. (TT.com)