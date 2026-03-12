Vom Gespräch zur Kooperation

Bildung über die Grenze hinweg: Neues Projekt lädt zum Speeddating in Kufstein ein

Die VertreterInnen der verschiedenen ProjektpartnerInnen: Katrin Röber, Katharina Zeh, Janina Lödding, Carina Berger und Walter Weiskopf (von links).
© Innovationsraum Kufstein

Ein neues Euregio-Projekt setzt auf direkte Begegnungen, um die Bildungslandschaft zwischen Bayern und Tirol zu vernetzen. Mit dem „Bildungsnetzwerk Euregio Inntal“ sollen grenzüberschreitende Kooperationen gefördert und innovative Bildungsinitiativen angestoßen werden.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051