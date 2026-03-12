Vom Gespräch zur Kooperation
Bildung über die Grenze hinweg: Neues Projekt lädt zum Speeddating in Kufstein ein
Die VertreterInnen der verschiedenen ProjektpartnerInnen: Katrin Röber, Katharina Zeh, Janina Lödding, Carina Berger und Walter Weiskopf (von links).
© Innovationsraum Kufstein
Ein neues Euregio-Projekt setzt auf direkte Begegnungen, um die Bildungslandschaft zwischen Bayern und Tirol zu vernetzen. Mit dem „Bildungsnetzwerk Euregio Inntal“ sollen grenzüberschreitende Kooperationen gefördert und innovative Bildungsinitiativen angestoßen werden.