Tiroler Präsidentschaft
Bundesrat und Landeshauptleute: Wie die Bundesländer Politik machen
Ein ungewohntes Bild vor dem Parlament in Wien: Musik und Schützen aus Oberlienz marschierten auf, um ihrem Bürgermeister Markus Stotter als Bundesratspräsident zu gratulieren.
© Parlament/Topf
Mit einer Ehrensalve der Oberlienzer Schützen vor dem Parlament und einem landesüblichen Empfang feierte Tirol die Bundesrats-Präsidentschaft von Markus Stotter. Die tatsächliche Macht der Länder liegt aber woanders.