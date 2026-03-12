Ab Freitag: Bauarbeiten am Deutschen Eck sorgen für Einschränkungen im Zugverkehr

Wegen eines kurzfristig notwendigen Schwellentauschs durch die Deutsche Bahn steht auf einem Teilstück des Deutschen Ecks ab Freitag für rund zehn Tage nur ein Gleis zur Verfügung. Der Fernverkehr der ÖBB wird aber aufrechterhalten. Es kann jedoch zu Verzögerungen von rund zehn Minuten kommen.

Innsbruck – BahnfahrerInnen, die über das Deutsche Eck fahren, müssen sich ab Freitag mitunter auf Verspätungen einstellen. Wie die ÖBB in einer Aussendung mitteilt, kommt es auf der Bahnverbindung über das Deutsche Eck ab Freitag, den 13. März, ab 22 Uhr, bis Montag, den 23. März, um 4 Uhr, zu Einschränkungen. Grund seien dringende Arbeiten der Deutschen Bahn an der dortigen Infrastruktur.

Bahnschwellen werden ausgetauscht

Dafür muss auf einem sieben Kilometer langen Abschnitt zwischen Kufstein und Rosenheim ein Gleis für rund zehn Tage gesperrt werden, um Bahnschwellen auszutauschen. Das bedeutet, dass in dieser Zeit der gesamte Verkehr eingleisig geführt wird. Betroffen sind vor allem die Fernverkehrsverbindungen auf den Strecken Wien – Zürich/Bregenz sowie München – Italien. Laut den ÖBB bleiben die Strecken aber durchgängig befahrbar, es kann jedoch zu Verspätungen oder verlängerten Aufenthalten von rund zehn Minuten kommen.