Retro-Party, Kino-Kunst und ein „Jedermann“ auf der Bühne: Das ist los in Tirol

Der März hat seine Mitte erreicht und auch wenn das Wetter Achterbahn spielt, heißt das nicht, dass man zu Hause auf der faulen Haut liegen muss. So lädt die Diametrale ein, filmische Grenzerfahrungen zu erleben. Eine Erfahrung der besonderen Art ist sicher auch die Bravo-Hits-Party am Samstag. Und sonst? Mit der Frühjahrsmesse und Konzerten von unter anderem Lylit, Clara Luzia und Anna Mabo ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und am Sonntag schaut auch noch „Jedermann“ Philipp Hochmair in der Landeshauptstadt vorbei.