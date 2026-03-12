Brand auf Balkon in Innsbruck: Nachbar trat Tür ein und rückte mit Feuerlöscher an

Innsbruck – Auf einem Balkon am Innrain in Innsbruck kam es Donnerstagfrüh zu einem kleinen Brand. Eine Nachbarin schlug gegen 8 Uhr Alarm. Ein weiterer Nachbar ging mit einem Feuerlöscher zur betreffenden Wohnungstür und läutete. „Als niemand öffnete, trat der Mann die Tür ein, begab sich auf den Balkon und löschte den Brand“, berichtete die Polizei.