Frau schlug Alarm
Brand auf Balkon in Innsbruck: Nachbar trat Tür ein und rückte mit Feuerlöscher an
Innsbruck – Auf einem Balkon am Innrain in Innsbruck kam es Donnerstagfrüh zu einem kleinen Brand. Eine Nachbarin schlug gegen 8 Uhr Alarm. Ein weiterer Nachbar ging mit einem Feuerlöscher zur betreffenden Wohnungstür und läutete. „Als niemand öffnete, trat der Mann die Tür ein, begab sich auf den Balkon und löschte den Brand“, berichtete die Polizei.
Der Brand dürfte durch in einem Müllsack entsorgte Aschereste ausgelöst worden sein. Die Balkonwand und der Balkonboden wurden beschädigt, an der Tür entstand nach bisherigem Erhebungsstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.
Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, die Rettung und die Polizei. (TT.com)