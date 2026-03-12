Männer werden angezeigt
Streit um Fahrtgeld eskaliert: Taxifahrer und Urlauber in Gerlos verletzt
Gerlos – Nach einer Taxifahrt kam es am Dienstag gegen 20.40 Uhr in Gerlos zu einem Streit um den Fahrpreis. Die Diskussion zwischen dem 23-jährigen, österreichischen Taxilenker, dem 33-jährigen, niederländischen Fahrgast und dessen Vater eskalierte in der Folge zu einem Handgemenge.
Dabei erlitt der Taxifahrer eine Verletzung unbestimmten Grades und der 33-jährige Fahrgast eine schwere Verletzung an seiner Hand. Auch die Jacke des Taxilenkers wurde beschädigt. Die Männer werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)