Streit um Fahrtgeld eskaliert: Taxifahrer und Urlauber in Gerlos verletzt

Gerlos – Nach einer Taxifahrt kam es am Dienstag gegen 20.40 Uhr in Gerlos zu einem Streit um den Fahrpreis. Die Diskussion zwischen dem 23-jährigen, österreichischen Taxilenker, dem 33-jährigen, niederländischen Fahrgast und dessen Vater eskalierte in der Folge zu einem Handgemenge.