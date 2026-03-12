E-Scooter-Fahrer in Innsbruck schwer verletzt: Polizei sucht weißen VW Caddy

Innsbruck – Ein E-Scooter-Fahrer wurde bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Innsbruck schwer verletzt. Der 46-Jährige war auf dem Radstreifen in der Museumstraße Richtung Altstadt unterwegs. Als er die Kreuzung zur Sillgasse überquerte, wurde er offenbar von einer Autofahrerin übersehen, die rechts abbog. Der Pkw streifte den Scooterfahrer am Arm. Der Mann versuchte, mit einem Schlag auf das Auto auf sich aufmerksam zu machen – vergeblich, die Frau fuhr weiter.