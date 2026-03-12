Mediashop in Österreich sperrt zu, 160 Mitarbeiter betroffen

Der Antrag auf Sanierung wurde zurückgezogen, die Firma sperrt zu.

Neunkirchen – Der im niederösterreichischen Neunkirchen angesiedelte Teleshopping-Sender Mediashop GmbH hat seinen Antrag auf Abschluss eines Sanierungsplanes zurückgezogen, wie Insolvenzverwalter Michael Lentsch am Donnerstag mitteilte. Es habe Bemühungen um umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen gegeben, um einen Fortbetrieb zu erreichen. Trotz positiver Signale der Stakeholder konnten jedoch die Beiträge nicht in ausreichender Höhe und Geschwindigkeit erzielt werden, hieß es.

Das Verfahren wird daher als Konkursverfahren fortgeführt. Der Insolvenzverwalter werde nun Verwertungsschritte einleiten und das Unternehmen bzw. die Vermögenswerte „bestmöglich verkaufen“. Interessenten seien bereits aufgrund des eingeleiteten Investorenprozesses vorhanden.

160 Beschäftigte in Österreich

Mediashop beschäftigt in Österreich rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Beschäftigen seien bereits informiert worden, am Montag würden Informationsveranstaltungen mit der Arbeiterkammer und Betriebsversammlungen abgehalten werden, sagte Lentsch gegenüber der APA. Man hoffe freilich, dass sich rasch Interessenten für die Übernahme und damit auch für die Übernahme der Beschäftigten fänden.

Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informierte über den Antrag auf Schließung des Unternehmens durch den Insolvenzverwalter. In seinem Antrag habe dieser ausgeführt, dass bereits in den ersten Tagen des Sanierungsverfahrens festzustellen gewesen war, dass „wesentliche Vertriebsgesellschaften ebenfalls insolvenzgefährdet“ sind und mit weiteren Insolvenzeröffnungen zu rechnen sein werde. Betroffen sollen hiervon auch die Muttergesellschaft sowie einige Tochtergesellschaften der Schuldnerin sein, teilte der Gläubigerschutzverband mit.

Durch die zu erwartenden Insolvenzverfahren der Vertriebstöchter sei mit einer Zahlung deren Außenstände bei der Schuldnerin nicht zu rechnen. Da ursprünglich mit diesen Eingängen gerechnet wurde, fehlten diese in weiterer Folge in der Liquidität der Schuldnerin, was bei Fortführung des Unternehmens unweigerlich zu einer Liquiditätsunterdeckung führen würde, welche nicht mehr beseitigt werden könnte, führte der AKV aus.

1999 gegründet

Gegründet wurde der Verkaufssender im Jahr 1999, vertrieben werden Produkte aus den Bereichen Haushalt, Küche, Fitness, Gesundheit, Beauty sowie Lifestyle. In den vergangenen Jahren habe es dabei tiefgreifenden Veränderungen im Konsumverhalten und ein zunehmend herausfordernden Marktumfeld gegeben. Nach Eigenangaben betreibt Mediashop den TV-Sender „Meine Einkaufswelt“ und ist auf 175 TV-Stationen präsent.