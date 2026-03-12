„Alte Schachtel“, „Rabenmutter“, „hysterisch“: Ausstellung über Etiketten für Frauen

In ihrer neuen Ausstellung „Unstillbar“ nimmt die Tiroler Künstlerin Nina Zacke weibliche Rollenbilder ins Visier. In farbintensiven Gemälden zeigt sie, wie schnell Frauen im Alltag abgestempelt werden – als „Helikoptermutter“, „radikale Feministin“ oder „alte Schachtel“.

Eine nackte Frau mit Schützenhut und Gewehr über der Schulter steht vor einer grellpinken Wand. Es ist ein Bild, das nicht gefällig sein will. Eines, das provoziert, irritiert und Fragen stellt. Genau darum geht es der Tiroler Künstlerin Nina Zacke in ihrer neuen Werkserie „SIE“, die bald in einer Ausstellung in Mieming zu sehen sein wird. Über das Bild der Schützin sagt die Künstlerin: „Man hat entschieden, dass wir nicht dazugehören. Zur Tradition, zur Macht, zum Gewehr. Also tragen wir es selbst. Und sind nicht mehr still.“

Im Zentrum ihrer Arbeiten stehen Frauen – und all die Begriffe, mit denen sie im Alltag belegt, bewertet und in Rollen gedrängt werden. Hausfrau, Karrierefrau, Tussi, Rabenmutter, alte Schachtel: Worte, die sofort Bilder erzeugen, oft verletzend sind und selten neutral gemeint. Zacke nennt diese Begriffe in ihren Bildern nicht ausdrücklich. Stattdessen macht sie sichtbar, was sie auslösen.

„Ist man laut, ist man gleich hysterisch“

„Mich interessiert, wie Frauen mit Begriffen oder Rollen etikettiert werden, wie viele abwertende Begriffe es für sie gibt“, sagt die Künstlerin. In ihrer Serie versuche sie, genau diese Zuschreibungen sichtbar zu machen. Ihre Figuren stünden deshalb oft allein im Raum, „fast wie Projektionsflächen für gesellschaftliche Erwartungen“.

Dass viele von ihnen kein Gesicht haben, ist dabei kein Zufall: „Sie sind gesichtslos, weil sie für alle Frauen stehen, eine kollektive Erfahrung widerspiegeln.“

Es ist eine Erfahrung, die viele Frauen sofort wiedererkennen. Denn Zuschreibungen funktionieren schnell – und oft gnadenlos. Wer laut auftritt, gilt rasch als schwierig. Wer klar widerspricht, wird andersartig gesehen als ein Mann. Wer sich engagiert, bekommt Charity-Labels angeheftet. Etiketten, die mehr über die Gesellschaft sagen als über die Frau.

Von der Tussi zur alten Schachtel

Zacke erzählt offen: „Natürlich kenne ich das aus meinem Alltag. Jede Frau kennt das. Wie schnell man etikettiert wird: Ist man laut, ist man gleich hysterisch. Setzt man sich für Frauen ein, ist man die radikale Feministin. Ist man viel für seine Kinder da, ist man eine Helikoptermutter; ist man es weniger, wird man schnell zur Rabenmutter.“

© Nina Zacke

Deshalb zeigt Zacke in ihrer Bildserie keine Einzelschicksale, sondern ein System. Eines, das Frauen seit Jahrzehnten begleitet – nur die Begriffe ändern sich. Früher war es die „alte Schachtel“, heute ist es vielleicht die „Tussi“, die „Übermutter“ oder das „Karriereweib“. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Frauen auf eine Rolle reduzieren. Dass sie abwerten, einordnen und kleinmachen.

Vier Wochen vor Ausstellungsbeginn arbeitet Zacke noch im Atelier. Dort entstehen großformatige, farbintensive Frauenfiguren – Bilder über Erwartungen, Projektionen und darüber, was Frausein heute bedeutet. Weitere Arbeiten sollen noch dazukommen. Dass die Serie ausgerechnet „SIE“ heißt, ist kein schlichter Zufall. Denn das kleine Wort trägt all das in sich, was Frauen von außen zugeschrieben wird – und was sie selbst längst hinterfragen.

Frauen-Bilder

„Mich interessiert, wie selbstverständlich diese Zuschreibungen passieren und wie stark sie unser Bild von Frauen prägen“, sagt Zacke. Ihre Bilder geben darauf keine fertigen Antworten. Aber sie legen offen, wie tief diese Begriffe sitzen. Und wie sehr sie bis heute mitentscheiden, wie Frauen gesehen werden.