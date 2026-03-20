Etiketten für Frauen
„Alte Schachtel“, „Rabenmutter“, „hysterisch“: Tiroler Künstlerin rüttelt mit Ausstellung auf
„Man hat entschieden, dass wir nicht dazugehören“, sagt Künstlerin Nina Zacke zur Diskussion der Tiroler Schützen, ob Frauen ans Gewehr dürfen sollen. „Also tragen wir es selbst.“
© Nina Zacke
In ihrer neuen Ausstellung „Unstillbar“ nimmt die Tiroler Künstlerin Nina Zacke weibliche Rollenbilder ins Visier. In farbintensiven Gemälden zeigt sie, wie schnell Frauen im Alltag abgestempelt werden – als „Helikoptermutter“, „radikale Feministin“ oder „alte Schachtel“.