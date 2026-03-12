Tiroler Autosalon lockt schon am ersten Tag das Publikum an

Bereits im Vorjahr strömten die Massen zum Tiroler Autosalon, einem Teil der Frühjahrsmesse in Innsbruck. Das Interesse an neuen Automobilen mit unterschiedlichen Antriebssträngen ist nach wie vor ungebrochen, wie der heurige Autosalon belegt. Schon am ersten Tag (Donnerstag) zeigten sich viele Gäste zwischen den neuen Pkw, von denen sich am Messegelände nicht weniger als 180 Exemplare finden. Dazu kommen 30 Motorräder und Roller. Bis Sonntag, 15. März, besteht noch die Möglichkeit, den Tiroler Autosalon zu besuchen, um sich über die Neuheiten von Dutzenden Automarken vor Ort zu informieren. Vertreten ist vom kleinen, leistbaren Stadtflitzer bis zum traumhaften Elektro-Sportwagen praktisch jedes Segment. Zahlreiche Tiroler Autohändler sind mit einem Stand präsent.