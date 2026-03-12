Skifahrer rutschte in Ischgl 30 Meter ab: Schwer verletzt

Ischgl – Ein 44-jähriger Skifahrer ist Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Ischgl schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei auf einer roten Piste die Kontrolle verloren und war zu Sturz gekommen. Daraufhin rutschte er über den Pistenrand hinaus und kam nach rund 30 Metern zu liegen.