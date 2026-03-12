Übergriffe im Sport: „Wenn ich was höre, dann schlage ich Wirbel“

Ein Wort, eine Berührung, ein geheimer Videomitschnitt: Die Bandbreite von Übergriffen im Sport ist eine große, zuletzt waren mehrere Vorfälle gerichtsanhängig. Wie gehen Verbände damit um? Verantwortliche erzählen.

Ein Vorarlberger Funktionär, der jahrelang heimlich Fußballerinnen in der Umkleidekabine filmte und kürzlich zu einer bedingten Freiheitsstrafe sowie einer Geldbuße verurteilt wurde.

Ein Tiroler Jugendbetreuer, der über eine getarnte Kamera jugendliche Eishockey-Spielerinnen beobachtete. Seine versteckte Kamera fiel nicht auf, hatte sie doch das Aussehen eines Ladeadapters.

Ein Vorfall in einem steirischen Turnverein, zuletzt schwere Vorwürfe gegen einen Tischtennis-Jugendtrainer. Der Betreuer habe sich oft zu Mädchen ins Bett gelegt, dabei „chillen“ oder einen Wettkampf „nachbesprechen“ wollen. Das Sportministerium verhängte bis auf Weiteres einen Förderstopp gegen den Österreichischen Verband (ÖTTV).

Ehrenkodex auch für di Trainer

Einzelfälle? Eine Safe-Sport-Studie aus Deutschland ergab, dass etwa ein Drittel aller befragten KadersportlerInnen schon einmal eine Form von sexualisierter Gewalt (grenzverletzendes Verhalten) im Sport erfahren haben, eine/einer von neun eine besonders schwere Form. Rund zwei Drittel der Betroffenen waren sexualisierter Gewalt nicht nur einmal, sondern regelmäßig und zum Teil über einen langen Zeitraum ausgesetzt.

Betroffene waren bei ihren ersten Erfahrungen sexueller Gewalt im Durchschnitt 17 Jahre alt, davon zehn Prozent der AthletInnen unter 14-Jährige, 57 Prozent waren zwischen 14 und 17. Also doch keine Einzelfälle.

Wir sind ein Vollkontaktsport, das Wegschieben des Mitspielers gehört bei uns dazu. Es kommt halt immer auf das Wie an. Claudia Marini, Wasserball-Trainerin

Die Gegeninitiativen sind vielfältig, für Österreichs Wasserballerinnen ist etwa die Innsbruckerin Claudia Marini Ansprechpartnerin: Vor 30 Jahren war die mittlerweile 52-Jährige selbst Teil der ersten Mannschaft, mit dem Einstieg ihrer Tochter kehrte sie in die Szene zurück. Als Trainerin, aber auch als Präventions- und Schutzbeauftragte (100 % Sport), als Expertin für Genderkompetenz. „Buben und Mädchen dürfen in unserem Sport lange zusammenspielen“, erläutert Marini. Ihre Initiative, Alterslimits einzuführen (Mädchen im Jugendbereich ein bis zwei Jahre älter als Jungs) barg Konfliktpotenzial und sorgte für Gegenwind.

Wenn etwas zu Marini durchdringt, „dann schlage ich Wirbel“. Was sie einräumt: „Wir sind ein Vollkontaktsport, das Wegschieben des Mitspielers gehört bei uns dazu. Es kommt halt immer auf das Wie an.“ Wo aus ihrer Sicht der Übergriff beginnt? „Bei der Wortwahl!“ Deshalb müssten Trainer auch einen Ehrenkodex unterschreiben. Ausbildung steht für Marini ganz oben.

Prävention auch im ÖSV

Bei Österreichs Ringern ist Elena Pittl eine der Ansprechpersonen. Die 25-Jährige aus Hatting absolvierte vor einem Jahr die Ausbildung zur Präventions- und Schutzbeauftragten, zumal sie auch als Jugendtrainerin fungiert. „Was Konkretes“ hatte sie in ihrer Zeit noch nie, als Handlungskonzepte liegen ein Leitfaden zu sexueller Gewalt sowie Kinder- und Jugendschutz zugrunde. Gerade in Kontaktsportarten wie Ringen sei das wichtig:

Junge Ringer auf der Matte – jeder soll sich in Sicherheit wiegen können. © gepa

„Im Training ringen Jungs und Mädchen immer miteinander, man profitiert ja von den Jungs“, hält Elena Pittl fest. Aber auch abseits der Matte sei Sensibilität geboten. Etwa dann, wenn man im Zuge von Wettkämpfen oder Lehrgängen über das ganze Wochenende Zeit miteinander verbringt. „Wichtig ist in solchen Fällen eine gute Gruppendynamik.“ Nachsatz der Hattingerin: „Und in die Wettkampfhalle kommt kein Handy.“

Der Österreichische Skiverband initiierte schon vor Jahren die Initiative „Optimal Sports“, nicht zuletzt geht es dabei um den korrekten Umgang mit den SportlerInnen. © Falk