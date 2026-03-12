Bürgerservice Zell am Ziller: BH Schwaz erweitert Öffnungszeiten

Bürger im Zillertal profitieren: Die Bezirkshauptmannschaft Schwaz erweitert ab dem 30. März 2026 die Servicezeiten ihrer Außenstelle in Zell am Ziller. Der Amtstag wechselt von Dienstag auf Montag. Dadurch sind Bürgerservice und Wohnbauförderung künftig länger zugänglich. Das erspart Bewohnern lange Anfahrtswege und Wartezeiten.

Die Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft Schwaz in Zell am Ziller ist ab 30. März 2026 montags geöffnet. Bisher fand der Amtstag dienstags statt. Die Servicezeiten für Bürger werden dabei deutlich ausgedehnt.

Der Bürgerservice steht montags von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung. Anliegen der Wohnbauförderung bearbeitet die Stelle ebenfalls montags von 8 bis 12 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist dafür nicht nötig.

Fakten auf einen Blick: BH Schwaz Außenstelle Zell am Ziller Neue Öffnungszeiten (ab 30. März 2026, montags):

Bürgerservice: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr Wohnbauförderung: 8 bis 12 Uhr

Serviceangebote ohne Termin:

Antragstellung und Aushändigung von Führerscheinen, Personalausweisen, Reisepässen Ausstellung der ID Austria

Serviceangebote nach vorheriger Kontaktaufnahme:

Aushändigung und Entgegennahme von Schriftstücken (laufende Verfahren) Aushändigung von Gewerbescheinen Ausstellung von Sprengmittelbezugsscheinen Beantragung und Übernahme jagd- und waffenrechtlicher Urkunden

Für spezielle Anliegen ist eine vorherige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Referat der BH Schwaz erforderlich.

Bezirkshauptmann Michael Brandl begrüßt die Änderungen. Er betont: "Service funktioniert durch Nähe. Bewohner des Zillertals sparen sich lange Anfahrtszeiten nach Schwaz. Sie erhalten vor Ort gleichwertigen Service. Die längeren Öffnungszeiten und ein neues Empfangsmanagement sorgen für bessere Planbarkeit, kürzere Wartezeiten und eine effizientere Abwicklung ihrer Anliegen."