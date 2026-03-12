Flugschülerin stürzte mit Gleitschirm in Tösens 50 Meter ab: Frau schwerst verletzt

Tösens – Im Gemeindegebiet von Tösens kam es am Donnerstag gegen 11.25 Uhr zu einem schweren Unfall mit einem Gleitschirm. Eine 33-jährige Einheimische war mit zwei weiteren Flugschülern dabei, Paragleit-Trainingsflüge zu absolvieren. Und zwar unter der Leitung von zwei erfahrenen deutschen Fluglehrern im Alter von 41 und 53 Jahren. Die Schulungsflüge wurden im Bereich Übersachsen durchgeführt.

Beim zweiten Flug an diesem Tag geschah das Unglück. Die 33-Jährige startete zwar problemlos. Doch nach einer kurzen Flugphase klappte aus bisher unbekannter Ursache die Frontkante des Gleitschirms ein. Daraufhin verlor die Flugschülerin die Kontrolle über den Gleitschirm. Sie stürzte rund 50 Meter ab und erlitt beim Aufprall laut Polizei schwerste Verletzungen. Mit dem Notarzthubschrauber wurde sie ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT)