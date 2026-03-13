Bewaffneter fährt mit Lkw in US-Synagoge - Angreifer tot

Nach der Fahrt eines Lkw in eine Synagoge in den USA ermittelt die Bundespolizei FBI wegen des Verdachts eines gezielten Gewaltakts gegen die jüdische Gemeinschaft. Das FBI gab außerdem bekannt, dass die Person, die an dem Vorfall beteiligt war, tot sei. Man könne zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen über sie oder ein Motiv geben, hieß es zugleich.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der US-Großstadt Detroit im Bundesstaat Michigan. Eine Person fuhr laut Polizei mit einem Fahrzeug in die Synagoge in der Stadt West Bloomfield. Sicherheitspersonal habe danach das Feuer eröffnet, sagte der örtliche Sheriff kurz nach dem Vorfall.

Ein Sicherheitsbeamter wurde laut Polizeiangaben vom Abend ins Krankenhaus gebracht, weil er vom Auto erfasst worden sei. 30 Beamte seien zudem wegen Rauchvergiftung ebenfalls im Krankenhaus. Das Gebäude habe in Flammen gestanden. Kinder und Mitarbeiter, die sich in der Synagoge befanden, seien nicht verletzt worden.

Unterdessen drückte US-Präsident Donald Trump sein Bedauern über den Vorfall aus. Der Republikaner sagte in Washington: "Es ist absolut unfassbar, dass so etwas passiert." Er schicke Liebe an die jüdische Gemeinschaft in Michigan und an alle Menschen in Detroit. Er sei über den Angriff vollständig informiert worden. Man werde der Sache auf den Grund gehen, kündigte der Präsident an.

FBI-Chef Kash Patel schrieb auf X, auch die Bundespolizei sei vor Ort im Einsatz. Der jüdische Verband von Detroit rief seine Mitglieder auf, dem Gelände fernzubleiben. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, verurteilte den Angriff auf die Synagoge namens Temple Israel scharf. "Die jüdische Gemeinde von Michigan sollte in Frieden leben und ihren Glauben ausüben können", sagte sie.

Der israelische Außenminister Gideon Saar äußerte sich "schockiert über den Angriff". Die Regierung stehe in Kontakt mit der jüdischen Gemeinde und den örtlichen Behörden. "Antisemitismus darf niemals wieder sein hässliches Haupt erheben", sagte Saar.

Die Reformsynagoge Temple Israel gilt als eine der größten der USA und zählt nach Angaben von US-Medien rund 12.000 Mitglieder. Sie umfasst unter anderem eine Vorschule und eine Religionsschule.

In Nordamerika hatte es zuletzt zahlreiche Angriffe auf jüdische Gotteshäuser gegeben. Alleine in der kanadischen Wirtschaftsmetropole Toronto gab es in den vergangenen Wochen drei Schusswaffenvorfälle.