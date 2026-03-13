Reifenplatzer bei der Landung: Vorfall sorgte für Sperre am Innsbrucker Flughafen

Innsbruck – Am Donnerstagabend musste die Start- und Landebahn des Innsbrucker Flughafens aufgrund einer Panne vorübergehend gesperrt werden. Zwei Piloten im Alter von 39 und 53 Jahren waren im Zuge einer Fluglehrerausbildung auf einem Übungsflug mit einem Kleinflugzeug. Gegen 18.15 Uhr setzten sie zur Landung an, als es unmittelbar nach dem Aufsetzen zu einem Reifenplatzer kam.