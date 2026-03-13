Reifenplatzer bei der Landung: Vorfall sorgte für Sperre am Innsbrucker Flughafen
Innsbruck – Am Donnerstagabend musste die Start- und Landebahn des Innsbrucker Flughafens aufgrund einer Panne vorübergehend gesperrt werden. Zwei Piloten im Alter von 39 und 53 Jahren waren im Zuge einer Fluglehrerausbildung auf einem Übungsflug mit einem Kleinflugzeug. Gegen 18.15 Uhr setzten sie zur Landung an, als es unmittelbar nach dem Aufsetzen zu einem Reifenplatzer kam.
Sofort wurde die Betriebsfeuerwehr alarmiert. Das zum Stillstand gekommene Flugzeug wurde gesichert und abgeschleppt. Die beiden Piloten blieben unverletzt. Aufgrund des Vorfalls musste die Bahn für ca. 20 Minuten für den restlichen Flugverkehr gesperrt werden. Der entstandene Schaden am Flugzeug konnte noch nicht beziffert werden.
Laut Polizei wurde die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes verständigt. (TT.com)