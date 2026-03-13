Teure Japan-Reise
Reutte bleibt wohl daheim: Städte-Partnerschaft mit Oshu leidet an gewissem Unwillen
Gemeinderätin Margit Dablander hat die japanische Delegation beim letzten Reutte-Besuch 2022 bei sich zu Hause eingeladen und begeisterte die Gäste mit selbstgemachtem Apfelstrudel.
© Dablander
Alle acht Jahre heißt es für Reuttener und Breitenwanger Gemeinderäte Koffer packen und die gemeinsame japanische Partnerstadt Oshu besuchen. Aus Reutte ist heuer niemand dabei. Zu teuer, zu weit und überhaupt.