Jahresprogramm vorgestellt

Ehrenamtliches Engagement für zeitgenössische Kunst in Kufstein

Christine Mich, Gerlinde Richter-Lichtblau, Germana Reindl mit den Sponsoren Daniela Bucher und Vorstandsdirektor Otto Dialer (von links) von der Sparkasse Kufstein.
© Michael Mader
Michael Mader

Von Michael Mader

Die Stadtgalerie dia:log präsentierte nicht nur ihr Jahresprogramm, sondern stellt mit der Sparkasse Kufstein auch den neuen Sponsor vor. Am 13. März ist schon die nächste Vernissage mit den Kufsteiner Künstlerinnen Christine Mich und Germana Reindl.

