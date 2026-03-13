Bereits über 2500 Unterzeichner
Starker Andrang auf Petition für Volksbefragung zum Fernpass
Der Imster Stefan Tagwerker hat schon neun Petitionen gegen Motorradverbote gestartet. Sein Anliegen für eine Volksbefragung findet aktuell großen Zuspruch.
© Tagwerker
Seit Mittwoch ist eine Petition auf den Internetseiten des Landtages freigeschaltet. Der Initiator ist selbst überrascht über den Zuspruch – vor allem aus dem Außerfern und dem Imster Gurgltal. Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler kontert: „Können Verkehr nicht abschaffen.“