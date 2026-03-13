Bereits über 2500 Unterzeichner

Starker Andrang auf Petition für Volksbefragung zum Fernpass

Der Imster Stefan Tagwerker hat schon neun Petitionen gegen Motorradverbote gestartet. Sein Anliegen für eine Volksbefragung findet aktuell großen Zuspruch.
© Tagwerker
Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Seit Mittwoch ist eine Petition auf den Internetseiten des Landtages freigeschaltet. Der Initiator ist selbst überrascht über den Zuspruch – vor allem aus dem Außerfern und dem Imster Gurgltal. Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler kontert: „Können Verkehr nicht abschaffen.“

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042