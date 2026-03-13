Talentsuche: Steht der Mensch im Fokus?
Im Alltag, bei Dienstleistern oder im Recruiting: Überall, wo es um Menschen geht, sehnen wir uns nach echten Begegnungen.
Bewerber:innen klagen über generische Stellenanzeigen, fehlende Einblicke und mangelnde Kontaktmöglichkeiten. Wer steckt hinter dem Bewerbungsprozess? Passt die Basis? Fragen, die häufig unbeantwortet bleiben – mit spürbaren Folgen: Fehlentscheidungen, geringer Bewerber:innenfit und ineffiziente Budgetnutzung.
Welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um dem entgegenzuwirken? Matthias Penz, Geschäftsführer der SoWi-Holding, gibt eine klare Antwort: Talente wünschen sich persönlichen und informellen Austausch. Solche Gelegenheiten bieten etwa Networking-Events, Vorträge oder gemeinsame Erlebnisse, wie in speziell dafür entwickelten Workshops. Genau hier setzt die Karrieremesse career & competence an, die von der SoWi-Holding gemeinsam mit der Universität Innsbruck veranstaltet wird.
career & competence
Die jährlich im Congress Innsbruck stattfindende career & competence bringt Unternehmen und Hochschulen mit Studierenden, Absolvent:innen und (Young) Professionals zusammen. Sowohl am Messestand als auch bei Career Talks oder in Workshops können Unternehmen sowie Hochschulen authentisch wahrgenommen werden, Sinn vermitteln und Kontakte herstellen. Die Messe ermöglicht genau die Begegnungen, die den Talenten oft fehlen.
Pre Opening
Bereits am Messevorabend eröffnet das Pre Opening der career & competence die Gelegenheit zu intensiver Vernetzung. Geladene Gäste – darunter Alumni, Vertreter:innen aus Wirtschaft, Bildung und Politik sowie Aussteller:innen und langjährige Partner:innen – kommen hier zusammen, um in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, über aktuelle Themen zu diskutieren und Kooperationen anzustoßen. Dieses Jahr werden gleich zwei Jubiläen gefeiert: die 20. career & competence und 40 Jahre SoWi-Holding. Das Event wird durch einen Impuslvortrag des Zukunftsforschers Tristan Horx abgerundet. Informationen & Anmeldung: 2026.career-competence.at
Über die Karrieremesse
Die career & competence, die größte Karrieremesse Westösterreichs, findet am 29. April im Congress Innsbruck statt. Ca. 100 Unternehmen und über 15 Hochschulen treffen auf etwa 1.800 Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals. Das Rahmenprogramm umfasst Workshops und Talks, an denen die Aussteller:innen kostenfrei teilnehmen können. Weitere Highlights wie CV-Checks bereiten die Besucher:innen optimal auf die Gespräche mit den Ausstellenden vor.
Die Karrieremesse wird von der SoWi-Holding gemeinsam mit der Universität Innsbruck veranstaltet.