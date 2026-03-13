Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Innsbruck

Eine 15-jährige Mopedfahrerin kollidierte am Freitagmorgen mit einem abrupt haltenden Fahrzeug. Sie stürzte und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Der oder die Lenker:in des betroffenen Fahrzeugs beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Innsbruck – Eine 15-jährige Österreicherin fuhr am Freitagmorgen um 8 Uhr mit einem Moped auf der Universitätsstraße in Richtung Osten. Als ein grüner Mini vor ihr abrupt stehenblieb, um einem anderen Fahrzeug das Ausparken aus einer Parklücke zu ermöglichen, kollidierte sie mit dem Auto. Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde mit einer Verletzung im Bereich des rechten Fußes mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.