Ski Alpin live! So steht es aktuell bei der Abfahrt der Herren in Courchevel

Das ÖSV-Team der Männer stemmt sich beim Speed-Triple in Courchevel einmal mehr gegen die Schweizer Übermacht. Vincent Kriechmayr und Co. wollen zumindest einen selten gewordenen Podestplatz schaffen. Marco Odermatt steht mittlerweile auch rechnerisch als Gesamtweltcupsieger fest, der Schweizer kann in Frankreich zusätzliche zwei Kristallkugeln fixieren. Mit uns seid ihr live dabei!