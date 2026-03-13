Beim freien Fahren verletzt: Bittere Diagnose für ÖSV-Abfahrer vor Courchevel-Weltcup

Schlechte Nachrichten kommen noch vor dem ersten Rennen beim Weltcup-Triple an diesem Wochenende in Courchevel.

ÖSV-Speedspezialist Andreas Ploier verletzte sich am trainingsfreien Donnerstag beim freien Fahren. Der Oberösterreicher musste nach seinem Sturz mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Er riss sich das Syndesmoseband im Sprunggelenk sowie das Innenband im rechten Knie und wird am Samstag in Innsbruck operiert. (TT.com)