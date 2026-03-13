Geboren vor Publikum: Hier wackelt das Ziegenkitz im Alpenzoo seine ersten Schritte

Im Alpenzoo gibt es süßen Nachwuchs: Am vergangenen Wochenende kam auf dem Bauernhof ein kleines Ziegenkitz zur Welt – und das direkt vor den Augen zahlreicher Besucherinnen und Besucher!

Innsbruck – Im Alpenzoo ist der Frühling eingezogen – und das mit besonders süßem Nachwuchs: Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Bauernhof ein kleines Ziegenkitz geboren. Das Besondere daran: Die Geburt fand direkt vor den Augen vieler überraschter Besucherinnen und Besucher statt.

Noch etwas wackelig auf den Beinen erkundet das kleine weibliche Kitz nun Schritt für Schritt seine neue Welt. Am liebsten bleibt es aber dicht bei seiner Mutter Milly, an die es sich immer wieder kuschelt. Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ist klar: Der tierische Nachwuchs entwickelt sich bestens und ist gesund.

BesucherInnen haben derzeit gute Chancen, das Jungtier im Schaustall bei seiner Mutter zu sehen. © alpenzoo

Auch Zoodirektor André Stadler freut sich über den kleinen Frühlingsboten: „Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn unsere Tiere Nachwuchs bekommen – vor allem, wenn Besucherinnen und Besucher diesen Moment live miterleben können.“