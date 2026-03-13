Höchste Marketing-Auszeichnung verlängert Einreichfrist

Unternehmen, Organisationen und deren Agenturen stehen beim Wettbewerb um den Staatspreis Marketing sechs Hauptkategorien und drei Sonderkategorien zur Verfügung. Erstmals wird auch die jeweils beste Einreichung pro Bundesland gewürdigt.

Im Zweijahresrhythmus verleiht das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus den Staatspreis Marketing für besonders innovative und nachhaltige Leistungen im Marketing. Mit der Organisation ist traditionell die Austrian Marketing Confederation (AMC), der Dachverband der Marketing Clubs Österreichs, betraut. Die begehrteste Marketing-Auszeichnung der Republik wird von einer Fachjury unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Foscht von der Universität Graz ausgewählt und am 8. Juni 2026 von einem Vertreter des Bundesministeriums verliehen.

Einreicher können ihre Projekte in sechs Hauptkategorien präsentieren: Konsumgüter-Marketing, Investitionsgüter-Marketing, Dienstleistungs-Marketing, Marketing im Handel und E-Commerce, Not-for-Profit-Marketing sowie Internal Marketing und Employer Branding. Zusätzlich stehen zwei Sonderkategorien offen: Live Marketing & Event Marketing sowie Data Driven Marketing. Start-ups, die nicht älter als fünf Jahre sind, können ihre Projekte in der Sonderkategorie Young Businesses zu einer um 50 Prozent reduzierten Gebühr einreichen. Die ursprünglich bis 6. März angesetzte Einreichfrist wird aufgrund der großen Nachfrage einmalig bis zum 27. März 2026 verlängert. Bei der Verleihung am 8. Juni 2026 in der Wiener Eventlocation Stage 3 werden neben dem Staatspreisgewinner pro Hauptkategorie jeweils ein Nominierter und zwei Finalisten ausgezeichnet. In den Sonderkategorien werden ein Gewinner und zwei Finalisten prämiert. Zusätzlich wird erstmals die jeweils bestbewertete Einreichung aus jedem Bundesland mit einer Urkunde gewürdigt.

AMC-Präsident Willy Lehmann (Mitte), AMC-Vizepräsident Maximilian Mondel (links) und MCÖ-Vizepräsident Niko Pabst (rechts). © Ingo Folie/Marketing Club Österreich

AMC-Präsident Mag. Willy Lehmann hofft auf zahlreiche qualitativ hochwertige Einreichungen: „Der Staatspreis Marketing ist die höchste Auszeichnung für Marketingleistungen in Österreich. Die ausgezeichneten Projekte sollen zeigen, wie zielgerichtetes Marketing auch in herausfordernden Zeiten zur positiven Geschäftsentwicklung beitragen kann und Best Practices für erfolgreiche Strategien liefern.“

Für die Organisation der Verleihung verantwortlich sind Mag. Niko Pabst, Vizepräsident des Marketing Club Österreich, und Mag. Maximilian Mondel, Vizepräsident der AMC. Ziel sei es, mit klar geschärften Kategorien und der erstmaligen Würdigung der besten Einreichung pro Bundesland die Bedeutung des Preises für das gesamte Bundesgebiet zu unterstreichen. Jurypräsident Prof. Dr. Thomas Foscht betont: „Entscheidend für die Zuerkennung des Staatspreis Marketing sind Qualität, betriebswirtschaftliche Relevanz und Innovationsgrad – nicht Unternehmensgröße, Branche oder Budgethöhe. Wichtig ist zudem ein klarer Bezug zum Standort Österreich sowie ein nachweisbarer Unternehmenserfolg.“

Weitere Informationen, Ausschreibungsunterlagen und die Möglichkeit zur Einreichung finden Interessierte unter www.staatspreis-marketing.at