Vorbote für neues Album: Die Toten Hosen veröffentlichen neuen Song

Wien – Die Toten Hosen haben vor wenigen Tagen ein letztes reguläres Studioalbum für den 29. Mai angekündigt. Als Vorbote auf „Trink aus, wir müssen gehen!“ erschien am Freitag die Single „Die Show muss weitergehen“, eine Up-Beat-Nummer mit eingängigem Refrain. „In diesen Zeiten, in denen viele das Gefühl haben, dass es mit der Welt bergab geht, möchten wir der bedrückten Stimmung etwas entgegensetzen“, wird Sänger Campino in einer Aussendung zitiert.

„Das Lied ist aber auch als Hommage an all diejenigen gedacht, die nach dem Motto leben: siebenmal hinfallen, achtmal wieder aufstehen“, so Campino weiter. „Der Song soll ein kleiner Appetitmacher sein für alles, was in nächster Zeit von uns kommt. Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht.“ Am 12. September dieses Jahres treten Die Toten Hosen im Ernst-Happel-Stadion in Wien (ausverkauft) und am 23. Juni 2027 in Graz (Messe Graz, Open Air) auf. (APA)