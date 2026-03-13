„Nicht akzeptabel“
Heftige Kritik an Sandoz: Jobabbau in Kundl trotz massiver Subventionen
Der Pharmakonzern Sandoz will am Standort Kundl bis zu 190 Stellen in Forschung und Entwicklung abbauen und ins Ausland verlagern.
Nach dem geplanten Abbau von bis zu 190 Stellen bei Sandoz in Kundl gehen die Wogen hoch. Tirols SPÖ-Chef und die Gewerkschaft erinnern, dass Millionen an Steuergeldern in den Tiroler Sandoz-Standort geflossen seien und kritisieren die Jobverlagerung ins Ausland.