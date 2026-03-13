„Nicht akzeptabel“

Heftige Kritik an Sandoz: Jobabbau in Kundl trotz massiver Subventionen

Der Pharmakonzern Sandoz will am Standort Kundl bis zu 190 Stellen in Forschung und Entwicklung abbauen und ins Ausland verlagern.
© Sandoz/Geri Krischker
Max Strozzi

Nach dem geplanten Abbau von bis zu 190 Stellen bei Sandoz in Kundl gehen die Wogen hoch. Tirols SPÖ-Chef und die Gewerkschaft erinnern, dass Millionen an Steuergeldern in den Tiroler Sandoz-Standort geflossen seien und kritisieren die Jobverlagerung ins Ausland.

