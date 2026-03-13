12.000 Gäste bei den Shows

Gasa Valgas Tanz-Festival verzeichnet Besucherrekord und hofft auf Fortsetzung

In „Saving Salvador“ stand Enrique Gasa Valga selbst auf der Bühne. Der Applaus des Publikums und seiner TänzerInnen war ihm sicher.
© Patrick Steiner
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561