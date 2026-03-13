Gesellschaftliches Engagement

Kirchliches Ehrenamt stärken: Neue Aufgabe für Innsbrucks Bischof Hermann Glettler

Innsbrucks Bischof Hermann Glettler kommt von der Frühjahrskonferenz der österreichischen Bischöfe mit neuen Aufgaben zurück.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Carmen Baumgartner-Pötz

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Die Frühjahrskonferenz der Österreichischen Bischöfe in der Steiermark bringt eine Neuordnung der Zuständigkeiten. Innsbrucks Bischof Hermann Glettler bekommt in zentralen gesellschaftlichen und kulturellen Themen Verantwortung übertragen.