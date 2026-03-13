Gesellschaftliches Engagement
Kirchliches Ehrenamt stärken: Neue Aufgabe für Innsbrucks Bischof Hermann Glettler
Innsbrucks Bischof Hermann Glettler kommt von der Frühjahrskonferenz der österreichischen Bischöfe mit neuen Aufgaben zurück.
Die Frühjahrskonferenz der Österreichischen Bischöfe in der Steiermark bringt eine Neuordnung der Zuständigkeiten. Innsbrucks Bischof Hermann Glettler bekommt in zentralen gesellschaftlichen und kulturellen Themen Verantwortung übertragen.