Größter Rückgang in Tirol
Aktueller Bericht des Alpenvereins zeigt: „Gletscher sind im Todeskampf“
Die Pasterze, Österreichs berühmteste Gletscherzunge, zeigt deutlich, wie es um das „Ewige Eis“ bestellt ist. Die linke Aufnahme ist von 1928, die rechte von 2024.
© ÖAV
Der Gletschermessdienst des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) beobachtet 96 heimische Gletscher, 94 sind auch 2024/25 zurückgegangen. Wie schlecht es um das „ewige Eis“ bestellt ist, zeigt der Bericht, der heute bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde.