Aktueller Bericht des Alpenvereins zeigt: „Gletscher sind im Todeskampf“

Der Gletschermessdienst des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) beobachtet 96 heimische Gletscher, 94 sind auch 2024/25 zurückgegangen. Wie schlecht es um das „ewige Eis“ bestellt ist, zeigt der Bericht, der heute bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde.