Überraschender Rücktritt vor laufender Kamera: Ski-Ass „will Leben nicht riskieren“
Eigentlich hätte Niels Hintermann bei der heutigen Weltcup-Abfahrt in Courchevel mit Nummer 20 ins Rennen gehen sollen. Doch der Schweizer, der davor noch die Strecke besichtigt hatte, stand zur Verwunderung aller nicht im Starthaus.
Wenig später tauchte der 30-Jährige im Zielgelände auf und klärte vor den TV-Kameras auf. „Der Grund ist einfach: Ich bin fertig mit Skifahren. Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben so zu riskieren, wie ich es müsste“, überraschte der Speed-Spezialist die Ski-Fans. Und weiter: „Wenn man in einer Abfahrt nicht Vollgas gibt, wird es gefährlich. Und ich möchte nach meinen eigenen Bedingungen aufhören, ohne dass ich in einem Netz zappeln muss.“
Hintergrund von Hintermanns Aussagen ist seine Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung, die im Oktober 2024 bei ihm diagnostiziert wurde. Dank Chemotherapie konnte der Routinier die Krankheit besiegen. „Ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen. Und deshalb möchte ich dieses nicht mehr so aufs Spiel setzen.“ (TT.com)
