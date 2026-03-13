Dekret gilt bereits
Messer-Verbot sorgt hinter dem Brenner für Ärger: „Affront gegen Traditionen Tirols“
Viele Südtiroler fragen sich aktuell, was das erlassene Dekret und in weiterer Folge das Gesetz für Pilzesammler oder Wanderer bedeuten würde.
© IMAGO / Addictive Stock
Ein Sicherheitsdekret in Italien schlägt hohe Wellen. Es verbietet das Mitführen von spitzen Klappmessern, wenn deren Klinge mehr als fünf Zentimeter Länge beträgt und es einen Feststellmechanismus aufweist. Hohe Strafen drohen. Auch Tiroler Urlauber sollten die Vorgaben im Auge behalten.