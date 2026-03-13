Messer-Verbot sorgt hinter dem Brenner für Ärger: „Affront gegen Traditionen Tirols“

Ein Sicherheitsdekret in Italien schlägt hohe Wellen. Es verbietet das Mitführen von spitzen Klappmessern, wenn deren Klinge mehr als fünf Zentimeter Länge beträgt und es einen Feststellmechanismus aufweist. Hohe Strafen drohen. Auch Tiroler Urlauber sollten die Vorgaben im Auge behalten.