WSG verlängert mit Top-Stürmer Baden Frederiksen: „Fühle mich hier zuhause“

Wattens – Nikolai Baden Frederiksen stürmt auch kommende Saison für WSG Tirol. Der Fußball-Bundesligist, der am Samstag als Tabellenführer in die Qualifikationsgruppe startet, gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 25-Jährigen bekannt. Der Däne spielt seit Oktober 2025 wieder für die Tiroler, für die er zuvor auch schon in der Saison 2020/21 erfolgreich tätig gewesen war. Seit der 11. Runde stand er immer in der Startelf, sieben Saisontore hat er auf dem Konto.

„Ich bin unglaublich dankbar und froh, dass ich auch weiterhin im Dress der WSG Tirol auflaufen darf. Es gibt so viele Vereine, die behaupten, dass sie eine richtige Familie sind. Wenn man zur WSG kommt, weiß man als Spieler, was das wirklich bedeutet. Ich fühle mich hier zuhause und es herrscht eine spezielle Bindung zwischen dem Verein und mir. Jetzt gilt es alles zu unternehmen, um unser großes Ziel zu erreichen“, wurde der Däne in einer Vereinsaussendung zitiert.