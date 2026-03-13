70-Jähriger stürzte über Stiege bei Ischgler Lokal und verletzte sich schwer

Ischgl – Am Donnerstagabend ist ein Mann eine Stiege bei einem Lokal in Ischgl hinabgestürzt. Der 70-jährige Deutsche blieb nach seinem Sturz kurz vor 21 Uhr zunächst verletzt liegen, bevor ihn ein Angestellter des Lokals entdeckte.

Dieser setzte die Rettungskette in Gang. Der 70-Jährige war ansprechbar, zog sich aber schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Polizei konnte bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden feststellen. (TT.com)