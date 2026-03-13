Wenn Gartln Schule macht: Ab ins Gemüsebeet mit unseren Kindern

Kinder essen viel lieber Gemüse, wenn sie es selbst angebaut haben. Schulgärten bieten dafür eine tolle Möglichkeit.

Voller Stolz ist unsere neunjährige Tochter letzte Woche aus der Schule heimgekommen. Gemeinsam mit drei Freundinnen hat sie einen„Gartenklub“ gegründet. Seither sorgen sich die Mädels um die ersten Blümchen in einem Hochbeet im Schulgarten, setzen Samen und machen sich ein Spiel daraus, „Lehrlinge“ unter den jüngeren Schüler:innen auszubilden.

Kinder kümmern sich oft äußerst liebevoll um Pflänzchen. (Symbolfoto) © Canva

Auch von den Lehrkräften werden sie unterstützt. Die wissen natürlich, dass sich Kinder-Gartenprojekte auf vielen Ebenen positiv auswirken. Miteinander und Verantwortungsbewusstsein werden gestärkt, wenn man sich gemeinsam um Lebewesen kümmert. Weitere Vorteile: Praxis statt Theorie, frische Luft statt Klassenzimmer– und die Früchte der Arbeit können nicht nur sprichwörtlich geerntet werden.

Unterstützung von Biogarten-Profis können sich Schulen sogar kostenlos holen. Die Initiative „Natur im Garten“ des Tiroler Bildungsforums bietet Beratungen und Workshops an. Alle Infos dazu gibt es HIER.

Radieschen können bereits im März gesetzt werden und wachsen relativ schnell. Tipp: Für kleine Kinder eine weniger scharfe Sorte wählen. © Canva

Auch bei uns daheim ist das Thema Gartln jetzt wieder omnipräsent. Auf der Fensterbank sprießen die Setzlinge für Kohl, Paprika, Tomaten und andere Gewächse. Die ersten Blumen ums Haus herum sind aus dem Winterschlaf erwacht, die Beete für die neue Saison sind hergerichtet.

Wir schätzen dieses natürliche Umfeld sehr und sehen mit Freude, wie sich die Kids inzwischen schon richtig gut mit Pflanzen auskennen. Studien zeigen klar, dass die Bereitschaft der Kinder steigt, Obst und Gemüse zu essen, wenn sie es selbst angebaut haben.

🫜 Vier „schnelle“ Gemüsesorten, die viele Kinder mögen Wenn die Kids Gemüse selbst anpflanzen, mögen sie es meist auch lieber. Hier vier Sorten, die relativ rasch geerntet werden können und roh schmecken. Radieschen: Der Klassiker unter den Frühlingsgemüsen. Aussaat ab Anfang März, Ernte je nach Sorte und Jahreszeit nach 4 bis 8 Wochen.

Der Klassiker unter den Frühlingsgemüsen. Aussaat ab Anfang März, Ernte je nach Sorte und Jahreszeit nach 4 bis 8 Wochen. Zuckererbsen: Ein ideales Erntegemüse für Kinder, da die wohlschmeckenden Schoten direkt vom Strauch genascht werden können. Sie können ab März gesät und ab Mai/Juni geerntet werden.

Ein ideales Erntegemüse für Kinder, da die wohlschmeckenden Schoten direkt vom Strauch genascht werden können. Sie können ab März gesät und ab Mai/Juni geerntet werden. Pflücksalat/Kresse: Ob im Beet oder auf der Fensterbank. Selbst Kresse oder Pflücksalat anzubauen, macht Kindern Spaß – und lässt sie plötzlich viel Grünzeug essen.

Ob im Beet oder auf der Fensterbank. Selbst Kresse oder Pflücksalat anzubauen, macht Kindern Spaß – und lässt sie plötzlich viel Grünzeug essen. Kohlrabi: Mit schnell wachsenden Sorten und Vorkultur kann es schon ab Mai Kohlrabi aus dem eigenen Garten geben. Viele Kinder lieben die tolle Knolle.

Für den guten Start ins Gartenjahr sind auch die Tipps von Bio-Gärtner Karl Ploberger hilfreich. Und meine Kollegin Hannah Purner hat zum Saisonstart Erwin Seidemann und einige Kunden seiner Gärtnerei in Völs befragt.

Zu den Artikeln:

Veranstaltungen für Familien am Wochenende

Während am Freitag noch ideales Gartl-Wetter herrscht, dürfte es am Wochenende in Tirol eher regnerisch werden. Da kommt die ein oder andere Indoor-Veranstaltung für Familien wie gerufen.

In Telfs lockt wieder der beliebte Radlmarkt ins Sportzentrum. Wer auf der Suche nach einem Second-Hand-Bike ist oder sein Rad nach der Winterpause auf Vordermann bringen will, ist hier genau richtig. Verkäufer können ihre Fahrräder am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr vorbeibringen, am Samstag von 8 bis 12 Uhr sind dann die Käufer am Zug.

Auch Flohmärkte haben im Frühjahr Hochkonjunktur. Am Samstag von 10 bis 12 Uhr gibt es einen Markt speziell für Kindersachen in Kematen im großen Gemeindesaal. Ebenfalls am Samstag lädt in Ebbs die Erlebnisgärtnerei Hödnerhof zum Flohmarkt. Dieser findet nun wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus statt.

„Applaus für den Fuchs“ gibt es am Samstag und Sonntag (jeweils 16 Uhr) im BogenTheater in Innsbruck. Kinder ab 5 Jahren können Fuchs Wenzel auf seinem Theater-Abenteuer begleiten. Ein Stück der „Kühnen Bühne“ über die Kraft des Spielens und den Mut, etwas Neues zu wagen.

Die "Kühne Bühne" spielt im Innsbrucker BogenTheater noch bis 12. April das Stück "Applaus für den Fuchs" für Kinder ab 5 Jahren. © Kühne Bühne

Starke Integrationsprojekte hat der Innsbrucker Verein „Pitanga“ im Angebot. Am Samstag um 10 Uhr gibt es für Kinder das zweisprachige Bilderbuchkino „Freunde für immer“. Das Buch wird auf Polnisch und Deutsch vorgelesen, die Illustrationen dazu werden auf einer Leinwand gezeigt. Danach gibt es Zeit, um selbst kreativ zu werden.

Im Volkskunstmuseum in Innsbruck dreht sich am Samstag um 15 Uhr bei„Märchen aus aller Welt“ (ab 6 Jahren) alles um den Frühlingsbeginn und Ostern. Barbara Beinsteiner erzählt mit viel Witz und Freude davon, wie Menschen auf der ganzen Welt die vier Jahreszeiten feiern. Dazu gibt es noch bis 12.4. die Ausstellung „Ostern feiern – hier und anderswo“.

Im Tiroler Oberland macht am Samstag um 14 Uhr der„Dinozug“ Halt. Das Musical zu der erfolgreichen Kinderserie um Buddy und seine Freunde kommt in den Landecker Stadtsaal. Kinder ab 2 Jahren können sich auf eine liebevoll inszenierte, spannende Geschichte mit Großfiguren freuen – live gespielt und gesungen.

Und noch eine Vorschau für kommenden Mittwoch: Im B4 in Zirl führt das Puppentheater Hein den Klassiker„Biene Maja“ für Kinder ab 2 Jahren auf.

