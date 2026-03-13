Spektakuläres Video

Wilder Abflug: Franzose kracht bei Weltcup-Abfahrt durch alle Sicherheitszäune

Seigneur durchschlug alle Fangnetze.
Den Ski-Fans in Courchevel und vor den TV-Geräten stockte bei der Abfahrt am Freitag der Atem. Charles Gamel Seigneur verlor bei seiner Fahrt die Kontrolle und flog mit voller Wucht in die Fangnetze. Der Franzose durchschlug in der Folge alle Sicherheitsnetze und blieb abseits der Piste liegen.

Laut unbestätigten Berichten soll er dabei kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Doch der 23-Jährige schien Glück im Unglück gehabt zu haben. Seigneur konnte nach wenigen Augenblicken wieder aufstehen und blieb offenbar unverletzt. (TT.com)

Video | Wilder Abflug von Seigneur

