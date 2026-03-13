Wilder Abflug: Franzose kracht bei Weltcup-Abfahrt durch alle Sicherheitszäune

Den Ski-Fans in Courchevel und vor den TV-Geräten stockte bei der Abfahrt am Freitag der Atem. Charles Gamel Seigneur verlor bei seiner Fahrt die Kontrolle und flog mit voller Wucht in die Fangnetze. Der Franzose durchschlug in der Folge alle Sicherheitsnetze und blieb abseits der Piste liegen.