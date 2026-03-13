Marterbauer bleibt dabei: „Wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte“

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) fordern einen schnelleren Ausbau der sauberen Energie und erklären die Auswirkungen des Nahost-Kriegs auf das Budget. Marterbauer sieht „sehr gutes“ Verhältnis zu Landeschefs.